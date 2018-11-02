القوات المشتركة تتقدم جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن

وأضاف المصدر ان مسلحي "أنصار الله" تراجعوا إثر الكثافة النيرانية للقوات الحكومية، إلى محيط منزل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح الواقع في الكورنيش المطل على الطريق الساحلي.
وتصاعدت حدة المعارك الدائرة بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وكانت القوات المشتركة استقدمت أمس الخميس، قوات عسكرية ضخمة إلى مشارف مدينة الحديدة استعداداً لإطلاق عملية واسعة لتحريرها ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".
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