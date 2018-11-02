الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه أراضي المملكة

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي عن اعتراضها صاروخا باليستيا كان متجها نحو أراضي المملكة.

إلى ذلك، ذكر موقع "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية استهدفت، صباح اليوم الجمعة، بصاروخ باليستي مصنع محليا من طراز "بدر1 بي" معسكرا مستحدثا للجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران.

عاجل | قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه أراضي #المملكة#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2018

​وبين مصدر في القوة الصاروخية لـ"المسيرة نت" أن الصاروخ "بدر1 بي" الباليستي أصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن العملية تمت بعد رصد لتحركات المرتزقة.

وأكد المصدر وقوع العشرات بين قتيل وجريح إثر الضربة الباليستية على المعسكر المستحدث في صحراء البقع.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة وقوارب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.