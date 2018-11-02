بعد تصريحاته عن خاشقجي... البحرين: السيد نتنياهو لديه موقف واضح

وتنقل التغريدة كلام نتنياهو الذي أدان فيه عملية قتل خاشقجي، مع تأكيده أهمية استقرار السعودية بالنسبة للمنطقة، وهو الكلام الذي علق عليه وزير الخارجية البحريني قائلا: "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

رغم الخلاف القائم ، الا ان لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة و دور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار https://t.co/73cfSSf4iC — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) November 2, 2018

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصف ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول ومقتل الإعلامي، جمال خاشقجي بـ"المروع"، وذلك في أول تعليق له على هذه القضية بعد شهر على وقوعها.

قلت في لقاء منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا:



ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 2, 2018

جاء ذلك في لقاء خلال منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا، حيث قال نتياهو في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب".

قلت في لقاء منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا:



ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 2, 2018

وتابع نتنياهو في تغريدة منفصلة: "ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران حيث ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما تفعل خلال الأسابيع الأخيرة بأوروبا".

وأضاف نتنياهو متطرقا للملف الإيراني، "كشفنا عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، نظمتهما المخابرات الإيرانية. صد إيران يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوفر للولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.