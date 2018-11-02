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17:21 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    نتنياهو

    بعد تصريحاته عن خاشقجي... البحرين: السيد نتنياهو لديه موقف واضح

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    أعاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، تغريدة تتضمن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وتنقل التغريدة كلام نتنياهو الذي أدان فيه عملية قتل خاشقجي، مع تأكيده أهمية استقرار السعودية بالنسبة للمنطقة، وهو الكلام الذي علق عليه وزير الخارجية البحريني قائلا: "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

     وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصف ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول ومقتل الإعلامي، جمال خاشقجي بـ"المروع"، وذلك في أول تعليق له على هذه القضية بعد شهر على وقوعها.

    جاء ذلك في لقاء خلال منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا، حيث قال نتياهو في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب".

    وتابع نتنياهو في تغريدة منفصلة: "ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران حيث ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما تفعل خلال الأسابيع الأخيرة بأوروبا".

     وأضاف نتنياهو متطرقا للملف الإيراني، "كشفنا عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، نظمتهما المخابرات الإيرانية. صد إيران يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوفر للولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار البحرين, أخبار السعودية, مقتل خاشقجي, الحكومة السعودية, خالد بن أحمد آل خليفة, بنيامين نتنياهو, البحرين
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