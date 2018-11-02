مقتل 7 وإصابة 7 آخرين في هجوم إرهابي يستهدف حافلة تقل أقباطا جنوبي مصر

وقالت "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصدر أمني، إن الهجوم وقع بالقرب من دير الأنبا صموائيل وإن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته.

استشهاد 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم استهدف حافلة أقباط بالمنيا#eXtranews

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ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، عن مصدر أمني، أن الهجوم الذي استهدف الحافلة أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.

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وأوضح المصدر الأمني أن الطريق الرئيسي لدير الأنبا صموائيل مغلق طبقا للتعليمات الأمنية، مضيفا أن الحافلة التي استهدفها الهجوم استخدمت دروبا فرعية للوصول إلى دير الأنبا صموائيل، فيما تجري الآن ملاحقة منفذي الهجوم.

ونعي الرئيس المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، "الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك"، حسبما ذكر الحساب الرسمي للرئيس المصري على موقع "تويتر".