لحود يوجه رسالة تقدير واحترام لأهالي الجولان

أكد الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود أن الموقف الوطني التاريخي لأهالي الجولان المحتل يكمل المشهد الكبير لصمود سوريا وجيشها الذي سطر أعظم البطولات في مواجهة المجموعات الإرهابية والدول التي تآمرت على سوريا.

وقال لحود في رسالة لأهالي الجولان: "الرجال والماجدات والأطفال، أبناء الحكمة والمعرفة والكرم والعزة، أنتم البواسل أبناء العروبة وأبناء سوريا تلقنون العدو الإسرائيلي دروسا بالكرامة وحفظ الهوية الوطنية"، وفقا "للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

© Sputnik . Iliya Pitalev اميل لحود: سوريا ستنتصر في حربها على الإرهاب

وأضاف الرئيس اللبناني السابق: "نتوجه إليكم بكل التقدير والاحترام والتحية لنضالكم المستمر ورفضكم للاحتلال والظلم والعدوان منذ بداياته، أنتم المواطنون الأوفياء بشهدائكم وأسراكم وفي مقدمتهم الأسير صدقي المقت كنتم وستبقون المثل والمثال لكل أبناء وطنهم وأمتهم".

وتابع لحود: "وما وقفتكم اليوم برفضكم للانتخابات المزيفة في ظل الاحتلال إلا تعبير يؤكد أن لا شرعية لأي مؤسسات بديلة عن المؤسسات الرسمية تبنى في ظل الغاصب والمحتل للأرض، وأن الشرعية الوحيدة هي فقط في ظل الوطن الحر".

وأشار الرئيس اللبناني السابق إلى أن هذا الموقف الوطني التاريخي لكم يا أبناء الجولان المحتل يكمل المشهد الكبير لصمود الجمهورية العربية السورية وقائدها الرئيس بشار الأسد وجيشها العربي، الذي سطر في مواجهة عصابات "داعش" و"النصرة" وغيرها من الإرهابيين وكل الدول التي تآمرت على سوريا، أعظم البطولات والتضحيات التي أدت إلى الانتصار الكبير الذي لن يحمي فقط سورية إنما سيحمي كل شعوب المنطقة العربية".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت يوم الثلاثاء الماضي بالرصاص وقنابل الغاز السام على أهالي في الجولان المعتصمين في مجدل شمس رافضين إجراء ما تسمى "انتخابات المجالس المحلية" وحاولت تفريقهم بالقوة ما تسبب بإصابة عدد من المعتصمين ووقوع حالات اختناق بين الشيوخ والأطفال والنساء.