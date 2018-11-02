السيسي ينعى ضحايا حادث المنيا الإرهابي

ينعي الرئيس المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك.

وكتب الرئيس السيسي في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا:

أنعي ببالغ الحزن، الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة. هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء..".

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء.. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، قد أفادت بمقتل 7 وإصابة 7 آخرين في هجوم إرهابي، استهدف حافلة تقل أقباطا جنوبي مصر.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، عن مصدر أمني، أن الهجوم الذي استهدف الحافلة، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.