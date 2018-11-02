وفد مصري يزور حدود غزة... وعشرات الإصابات الفلسطينية بنيران إسرائيلية

زار وفد مصري للمرة الأولى، اليوم الجمعة، مخيم "العودة" في جباليا على حدود غزة مع إسرائيل، حيث تحدث احتجاجات أسبوعية، بحسب ما أفاد منسق الهيئة العليا لـ"مسيرات العودة" خالد البطش.

واليوم، الثاني من نوفمبر، هو من أكثر أيام الجمعة هدوءًا على الحدود منذ انطلاق "مسيرات العودة" في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي. وتقوم مصر بوساطة من أجل التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل. بحسب وكالة "سما".

© REUTERS / Amir Cohen الجيش الإسرائيلي يقيم منطقة عازلة مع قطاع غزة