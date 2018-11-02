اليمن... الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء

استعاد الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، مواقع استراتيجية من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "فيسبوك": "شنت قوات الجيش هجوما عنيفا ومباغتا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي شمال مديرية الملاجم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة أبرزها جبل صوران الاستراتيجي، وشعاب ووديان وشاحة، واسفال باحواص، والكبار، وجبل دير الاستراتيجي وسيلة العوض وشعاب الوشل، وقرض".

© REUTERS / Anees Mahyoub مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني في هجوم لـ"أنصار الله"

وأكد المركز "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي خلال المعارك التي لا تزال مستمرة، وتواصل فيها قوات الجيش تقدمها باتجاه مفرق وعالة في الملاجم".

ولفت إلى "مساندة طيران التحالف الجيش الوطني بفاعلية في المعارك، حيث استهدف بعدة غارات مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وكانت القوات الحكومية أطلقت بإسناد من التحالف في 26 تموز/ يوليو الماضي، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله"، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المناطق الهامة، حسب موقع الجيش اليمني.