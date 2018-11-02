غوتيريش يدعو إلى محادثات غير مشروطة لإنهاء العنف في اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، لإنهاء الصراع في اليمن ووقف العنف بشكل فوري حول المدن والمرافق الحيوية، وحث كل الأطراف على إجراء محادثات "بنية طيبة" دون شروط مسبقة.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين في الأمم المتحدة "يجب أن يتوقف العنف في كل مكان"، حسب "رويترز".

وأضاف أن على كل أطراف الصراع في اليمن السماح بدخول الواردات التجارية والإنسانية مثل الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الأعمال العسكرية المستمرة منذ حوالي 4 سنوات، حيث يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.