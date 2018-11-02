في مدينة واحدة... "أنصار الله" تقاتل القوات الحكومية والتحالف على 6 جبهات

تجددت المعارك، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Uncredited "أنصار الله" تعلن مطالبها من أمريكا لقبول الدعوة إلى وقف الحرب

القاهرة — سبوتنيك . أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن " قوات الرئيس هادي نفذت بغطاء جوي مكثف من طيران التحالف، زحفا واسعا على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف المصدر بأن معارك دارت بين الطرفين أكثر من 5 ساعات، تمكن خلالها مسلحو "أنصار الله" من كسر زحف قوات هادي، وتكبيدها عددا من القتلى والجرحى.

وأشار إلى نصب وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة لآلية محملة بجنود من القوات الحكومية في صحراء البقع بكتاف، أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.

ويأتي تصاعد المواجهات في مديرية كتاف شرق صعدة، عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية باستهداف القوة الصاروخية التابعة للجماعة معسكرا مستحدثا في صحراء البقع بصاروخ باليستي ذكي من نوع "بدر 1 بي".

في سياق آخر، ذكر المصدر أن طيران التحالف شن 6 غارات على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، واستهدف بثلاث غارات منطقة القد في مديرية رازح غرب صعدة.

إلى ذلك، نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا على منطقة طلان في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار مادية، في حين أصيبت طفلة بقصف سعودي مماثل استهدف مديرية رازح، حسب المصدر.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد جماعة "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.