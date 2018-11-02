محمد صلاح ينعي ضحايا الإرهاب في مصر

نعى اللاعب المصري، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضحايا حادث المنيا الإرهابي، الذي وقع اليوم جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال صلاح في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا… دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعا أن يحفظنا الله من كل سوء".

خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا… دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعًا أن يحفظنا الله من كل سوء. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 2, 2018

وكانت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قد أفادت بمقتل 7 وإصابة 7 آخرين في هجوم إرهابي، استهدف حافلة تقل أقباطا جنوبي مصر.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، عن مصدر أمني، أن الهجوم الذي استهدف الحافلة، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.