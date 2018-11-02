تسجيل
22:14 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    أنفاق عثر عليها الجيش السوري بعد تحرير أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي مطلع العام الجاري

    الأنفاق تواصل تمددها شمال حماة لإخفاء الدبابات والراجمات و"الدرونات" (فيديو وصور)

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت مصادر مطلعة في ريف حماة الشمالي أن التنظيمات الإرهابية في المنطقة أعدت شبكة من الأنفاق تخفي داخلها مستودعات الأسلحة الثقيلة والذخائر والأغذية وأجهزة الاتصالات والطائرات المسيرة.

    ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "جيش العزة" مازالو مستمرين منذ عدة أشهر بحفر الأنفاق في عدة مناطق بريف حماة الشمالي، وقد استقدموا لهذه الغاية آليات ومعدات خاصة بحفر الأنفاق من تركيا عبر تجار أتراك، كما يسخرون أعدادا كبيرة من المدنيين والمعتقلين في أعمال الحفر.

    وكشفت المصادر أن عملية حفر الأنفاق بدأت منذ أشهر في بلدة اللطامنة وامتدت لتصل بين بلدات كفرزيتا ولطمين والصياد والأربعين حيث يستخدم المسلحون هذه الأنفاق لتخزين الأسلحة والذخيرة والمدافع وراجمات الصواريخ بالإضافة لوجود مستودعات داخل هذه الأنفاق تحوي على أغذية ومعدات اتصالات وطائرات استطلاع.

    وأشارت المصادر إلى أن عمق هذه الأنفاق يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 25 مترا تحت الأرض وبعرض يصل إلى 8 أمتار، يتيح إخفاء الآليات والدبابات، حيث يقوم المسلحون  بتدعيم أسقف هذه الأنفاق بمواد إسمنتية شديدة القساوة لحمايتها من ضربات المدفعية والطيران، وذلك بإشراف خبراء أجانب يعتمد عليه الإرهابيون في وضع مخططات هذه الأنفاق وفي مراقبة عمليات الحفر والتدعيم.

    الأنفاق التي عثر عليها الجيش السوري بعد تحرير أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي مطلع العام الجاري
    © Sputnik . basel shartouh
    الأنفاق التي عثر عليها الجيش السوري بعد تحرير أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي مطلع العام الجاري

    حرب الأنفاق تكتيك الإرهابيين

    وتعتمد المجموعات المسلحة على شبكات الأنفاق في حربها الإرهابية على سوريا منذ عام 2011 والتي مولت جهات خارجية إنشاء بعضها حتى قبل سنوات من بدء الحرب، وقد عثرت السلطات السورية في المناطق المحررة بمختلف المحافظات على شبكات أنفاق معقدة ومتفاوتة الاتساع، وعثرت فيها على مشاف ميدانية وآليات ومستودعات أسلحة وذخائر، بعضها أمريكي وإسرائيلي المنشأ.

    حفارة محلية الصنع عثر عليها الجيش السوري بعد تحرير أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي مطلع العام الجاري
    © Sputnik . basel shartouh
    حفارة محلية الصنع عثر عليها الجيش السوري بعد تحرير أجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي مطلع العام الجاري

    وكانت مصادر محلية في محافظة إدلب قد كشفت لوكالة "سبوتنيك" نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي أن الجماعات الإرهابية المسلحة تمكنت من حفر شبكة أنفاق ضخمة ومعقدة على جبهات مختلفة للمحافظة، باستخدام آليات ثقيلة وأخرى خفيفة خاصة بحفر الأنفاق، وجندت لهذه الغاية الآلاف من المخطوفين والمدنيين الشباب الذين أرغمتهم على العمل بالحفر، موضحة أن شبكة الأنفاق المذكورة تربط بين مناطق مختلفة من محافظة إدلب مع جبهاتها، وتتضمن أنفاقا كبيرة تسمح بعبور وتنقل الآليات والسيارات الخفيفة، وأنفاقا أخرى خاصة بتنقل الأفراد، وهي تشبه إلى حد بعيد تلك الأنفاق التي عثر عليها الجيش السوري في جوبر ومناطق الغوطة الشرقية بعد تحريرها منذ أشهر.

    شبح الكيميائي لا يزال

    وفي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي استلم مسلحو "جيش العزة" خمسة أسطوانات تحوي على غاز الكلور، من قياديين في "هيئة تحرير الشام" وعناصر من "الخوذ البيضاء" تم نقلها إلى أحد المقرات التي تم إنشاؤها حديثا ضمن نفق بين بلدتي اللطامنة وكفرزيتا، وذلك قبل أن يكشف مركز المصالحة الروسي في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتقرير مدعم بشريط مصور، يوضح قيام إرهابيي "داعش" بمهاجمة "جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا) في مدينة اللطامنة السورية، وقتلهم أربعة مسلحين واثنين من "الخوذ البيضاء"، واستيلائهم على أسطوانتين من غاز الكلور، ليتم نقل هاتين الأسطوانتين إلى جنوب محافظة حلب.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... أنفاق "داعش" في اليرموك جنوب دمشق بقبضة الجيش السوري
    أنفاق سوريا: دهاليز الحرب وأسرارها... شبكات التمويل وأهدافها
    بالأرقام... أنفاق دوما وتكاليف حفرها
    الكلمات الدلالية:
    اخبار سوريا, أخبار الحرب على الإرهاب, العثور على أنفاق إرهابيين, الحرب على الإرهاب, جيش العزة, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, تنظيم داعش الإرهابي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركو فعالية احتفالية بـ يوم الأموات في المكسيك، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من ترامب و"عصا فرعون" في عيد هالوين... إلى فينيسيا التي كادت أن تغرق - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك