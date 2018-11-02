رسالة من ملك السعودية إلى الرئيس السيسي

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة.

بعث العاهل السعودي برسالة عزاء إلى الرئيس السيسي، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له رحلة من أقباط جنوبي مصر.

كما أرسل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برسالة عزاء إلى الرئيس السيسي، قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وكانت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قد أفادت بمقتل 7 وإصابة 7 آخرين في هجوم إرهابي، استهدف حافلة تقل أقباطا جنوبي مصر.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، عن مصدر أمني، أن الهجوم الذي استهدف الحافلة، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.