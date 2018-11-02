مقتل اثنين من العسكريين السوريين نتيجة قصف من المسلحين

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الجمعة، أن عسكريين سوريين اثنين قتلا، بينما أصيب ثلاثة عشر آخرون إثر قصف من قبل المسلحين في اللاذقية وحلب.

موسكو — سبوتنيك. وقال سافتشينكو في مؤتمر صحفي "تم رصد سبعة انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في حلب واللاذقية، أسفرت عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة عشر عسكريا من القوات السورية ولا يوجد ضحايا مدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نشر على موقعها الرسمي "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظات: حلب — 5، اللاذقية — 2. ولم يسجل الجانب التركي من جانبه أية انتهاكات قط".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه في غضون يوم واحد، لم يتم التوقيع على أي اتفاق بشأن انضمام بلدات جديدة لنظام وقف الأعمال القتالية، كما لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

والجدير بالذكر أن سوريا تعيش أزمة إنسانية بسبب النزاع المسلح المستمر منذ عام 2011، حيث نزح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة قبل الحرب، وغادر نحو 4 ملايين أراضي البلاد، بينما يحتاج 13 مليوناً من السوريين إلى مساعدات إنسانية.