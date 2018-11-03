"أنصار الله": استهدفنا مرابض الطائرات بقاعدة الملك خالد الجوية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" شن هجوم جوي على قاعدة جوية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

القاهرة — سبوتنيك . وقال تلفزيون المسيرة الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" "إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير".

ونقل "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير لـ"أنصار الله" قوله "إن طائرة قاصف1 استهدفت مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد التي تنطلق منها المقاتلات لشن الغارات على المدنيين".

لم يصدر أي تصريح رسمي من السعودية بشأن الهجوم.

يشار إلى أن "قاصف1" طائرة هجومية من دون طيار تعمل بالبنزين وبمدى 150 كيلو متراً، وتحمل رأساً حربياً وزنه 30 كيلو غراماً وتستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة.