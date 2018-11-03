أمراء وأميرات يتداولون صورا جديدة من داخل غرفة "الأمير النائم"

ونشرت الأميرة ريم، ابنة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، مجموعة من الصور لعمها الأمير، معلقة: "الحمد لله على سلامتك". كما نشرت أيضا الأميرة ريما بنت طلال صورا لشقيقها خالد وابنه في المستشفى، معلقة عليها: "الله يحفظكم".
الحمدلله على سلامتك❤️ pic.twitter.com/drFWupyKQy— ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) November 2, 2018
بدوره نشر الأمير محمد بن خالد صورتين لوالده في تغريدة ذيلها بالقول: "حمد الله على سلامه".
ربي يحفظكم pic.twitter.com/cGyE3HffZY— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) November 2, 2018
والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاما، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وأعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس.
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