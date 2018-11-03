أمراء وأميرات يتداولون صورا جديدة من داخل غرفة "الأمير النائم"

تداول أمراء وأميرات سعوديون صورا للأمير خالد بن طلال، خلال زيارته لابنه الوليد الشهير بلقب "الأمير النائم"، الذي دخل في غيبوبة منذ 12 عاما، إثر حادث أليم.

ونشرت الأميرة ريم، ابنة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، مجموعة من الصور لعمها الأمير، معلقة: "الحمد لله على سلامتك". كما نشرت أيضا الأميرة ريما بنت طلال صورا لشقيقها خالد وابنه في المستشفى، معلقة عليها: "الله يحفظكم".

الحمدلله على سلامتك❤️ pic.twitter.com/drFWupyKQy — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) November 2, 2018

بدوره نشر الأمير محمد بن خالد صورتين لوالده في تغريدة ذيلها بالقول: "حمد الله على سلامه".

ربي يحفظكم pic.twitter.com/cGyE3HffZY — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) November 2, 2018

والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاما، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وأعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس.