زيادة إنتاج الغاز السوري... وإدخال بئر جديد في الخدمة

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم أن إنتاج الغاز في سوريا ارتفع بعد خطوات التحرير التي قام بها الجيش السوري للأراضي السورية، في الوقت الذي أطلق فيه العمل في بئر "دير عطية 1".

وبحسب "سانا" فقد أطلقت وزارة النفط في سوريا العمل في بئر دير عطية 1 وأدخلتها في الخدمة بطاقة إنتاجية حوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، وذلك بعد إعادة تأهيلها وإصلاحها من جديد.

© Fotolia / Andrei Merkulov سوريا تفتتح مشروعا كبيرا لإنتاج الغاز شمال دمشق... وإعادة الإعمار انطلقت

وتقع بئر دير عطية 1 الموجودة في حقل دير عطية الغازي ضمن مشروع استثمار حقول شمال دمشق بعمق 3741 مترا طوليا تم حفرها منذ عام 2009 وإغلاقها خلال الأزمة في سورية واليوم تمت إعادة إحيائها من جديد ووضعها بالخدمة.

وأكد وزير النفط السوري أن إنتاج الغاز ارتفع من 10.0 مليون متر مكعب يوميا قبل بداية الأزمة عام 2011 إلى 16.5مليون متر مكعب يوميا هذه الأيام.

ولفت معاون مدير حقول المنطقة الوسطى لشؤون البترول موريس حنون إلى أن بئر دير عطية1 تخضع حاليا للاختبارات الإنتاجية وتعد أول بئر ضمن حقل دير عطية الغازي مشيرا إلى أن الاحتياطي القابل للإنتاج فيها يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز ويتم العمل حاليا لربطها مع حقول قارة والبريج التي تشكل حقول شمال دمشق.

وأشار وزير النفط السوري إلى أهمية وضع بئر دير عطية 1 في الخدمة وربطها مع حقل دير عطية لافتا إلى الوفورات التي حققتها الوزارة من استخدام البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية.

وبين الوزير غانم أن مركز غاز الريان يتحكم بـ 2600 كيلو متر من الشبكة الغازية السورية من خلال إصلاح عنفة التحكم بالضواغط وتحقيق وفر يبلغ نحو مليون دولار أمريكي وتوسيع الخيارات الفنية في المركز بالتحكم بالضواغط.

ونشر حساب مجلس الوزراء السوري على "الفيسبوك" التقييم الذي قاله الوزير غانم "في بداية مرحلة 2017 كانت كل المناطق النفطية خارج السيطرة، ومع خطوات التحرير لبواسل الجيش العربي السوري، أصبحت بنهاية 2018 أغلب منشآتنا النفطية محررة، وصارت في جنوب نهر الفرات تحت سيطرة الدولة، وهذا أدى إلى أن الإنتاج من الغاز الذي كان قبل الازمة 10.3 مليون متر مكعب يوميا، ارتفع مع خطوات التحرير بشكل كبير، ومع العمل لسنة واحدة فقط، استطعنا أن نجعله 15.5 مليون متر مكعب، ثم ليرتفع الإنتاج اليوم إلى 16.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا".