أمريكا تستثني بلدا عربيا من عقوبات واشنطن ضد إيران

والإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأمريكي، حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو بلجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة. وفقا لـ "رويترز".
وسيبدأ سريان العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال المسؤول باللجنة الوزارية إن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات، بالدينار العراقي.
وفي أغسطس/ آب، قال مسؤولون بالبنك المركزي إن اقتصاد العراق مرتبط بشكل وثيق بإيران بما سيجعل بغداد تطلب إذنا لتجاهل بعض العقوبات الأمريكية.
ويستورد العراق إمدادات حيوية من جارته، بما في ذلك الغاز الذي يستخدمه في محطات لتوليد الكهرباء.
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