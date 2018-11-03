بالفيديو... السيول تغدر بمواطنين سعوديين في مشهد مرعب

جرفت السيول عددا من الشباب السعودي، وسط هرولة من الآخرين على الحافة اليابسة، في مشاهد مرعبة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، سيولا الجارفة خلال اليومين الماضيين.

ويظهر أحد الفيديوهات على موقع "تويتر" كيف جرفت السيول القوية مجموعة من الشبان، بينما حاول مواطنون مساعدتهم، في مشهد مخيف.

وسجلت منطقة مكة يوم الخميس 67 حالة احتجاز داخل السيول من دون حدوث إصابات، وتلقت فرق الدفاع المدني في المنطقة 9 بلاغات عن حصول التماس كهربائي.

وكانت السلطات السعودية قد جددت، الاثنين الماضي، دعوتها للمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات.