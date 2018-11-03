الرياض تنفي علاقتها بوفاة سعوديتين في الولايات المتحدة

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، صحة ما ورد في تقارير صحفية، بشأن علاقة المملكة بوفاة شقيقتين سعوديتين بالولايات المتحدة.

ونفت المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، عبر حسابها على "تويتر"، إصدار أمر إلى "تالا" و"روتانا" فارع بالعودة إلى المملكة، بُعيد تقديمهما طلب اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة، وقُبيل العثور على جثتيهما في نهر هدسون بولاية نيويورك.

وأكدت "باعشن" أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك "الأوامر"؛ "خاطئة تماما"، وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية.

Reports that we ordered anyone related to the Saudi sisters, Tala and Rotana Farea, God rest their souls, (who recently died tragically in NY), to leave the US for seeking asylum; are absolutely false. Details are still under investigation and will be shared in due course. — Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) November 2, 2018

وقالت شرطة نيويورك، أمس الجمعة، إنها ترجح انتحار شابتين سعوديتين عثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.

© AFP 2018 / Laura Buckman شاهد لحظة العثور على جثتي فتاتين سعوديتين بأمريكا

وبحسب " رويترز "، قال ديرموت شيا كبير المحققين في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي، إن الأختين تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (23 عاما) اللتين كانتا تعيشان في فرجينيا "نزلتا إلى المياه وهما على قيد الحياة" على الأرجح وقيل إنهما فضلتا الانتحار على العودة للسعودية.

واعتمد محققون على شهادات الشهود وأدلة مصورة ومشتروات الأختين عبر بطاقات الائتمان للتوصل إلى فكرة عدم وجود شبهة للقتل في وفاتهما.

وكان يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 آخر مرة يشاهد فيها فرد من الأسرة الشابتين في فرجينيا. وقال شيا إنهما أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس/ آب ثم وصلتا فيما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر/ أيلول قبل أن تقيمان في عدد من "الفنادق الفاخرة".

ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة رسميا.