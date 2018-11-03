عودة أكثر من 1400 لاجئ سوري خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين، اليوم السبت، عودة أكثر من 1400 لاجئ سوري إلى وطنهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 3601400 سوري إلى الجمهورية العربية السورية، من أراضي دول أجنبية بما في ذلك و 871 لاجئا عادوا من لبنان عبر معبري يابوس وتلكلخ"، ومن الأردن عاد 557 شخصا من معبر نصيب الحدودي".

وذكر أيضا أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عاد 262 شخصا إلى أماكن إقامتهم من مناطق مختلفة داخل البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.