تسجيل
15:29 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    اقتصاديون سعوديون لـ"سبوتنيك": مستقبل الاستثمار بداية نهاية الاعتماد على النفط

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد خبراء واقتصاديون على أن مؤتمر مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء"، الذي اختتم فعالياته في الرياض، دل على متانة اقتصاد السعودية، وما تتمتع به المملكة من علاقات قوية مع دول العالم، وأن الصفقات المبرمة على هامش المؤتمر البالغة قرابة 200 مليار ريال تؤكد ثقة العالم أجمع في ما تحظى به السعودية، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القوى الاقتصادية في العالم.

    في البداية قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالعزيز الخالدي: "يسعدنا أن نجمع العالم تحت سقف واحد في فعالية اقتصادية عالمية، ونخرج منها بأفضل النتائج في أقل وقت ممكن، وأن نمتلك أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم صندوق استثمارات العامة، وأن يستطيع الصندوق إقامة منتدى عالمي برغم حداثته، ويشارك أكثر من 120 متحدثًا يمثلون 140 مؤسسة مختلفة و17 مؤسسة عالمية، ما يؤكد قدرة السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وما تحظى به من الثقة العالمية في أن تجمع حولها العالم".

    رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ
    © Photo / Facebook/ Turkialalshik
    كيف علق تركي آل الشيخ على كلمات ولي العهد السعودي في "دافوس الصحراء"

    وأشار الخالدي في حديثة لـ"سبوتنيك" أن حضور رؤساء الدول وكبار المسؤولين مثل ملك الأردن وولي عهد البحرين ورؤساء وزراء باكستان والإمارات ونائب رئيس وزراء إثيوبيا لمبادرة مستقبل الاستثمار، يؤكد ثقل السعودية السياسي والاقتصادي عالميا، ومعرفتها في تحديد بوصلة اتجاه الفرص الاستثمارية، ومقدرتها على مجاوزة الأزمات المستقبلية، والظروف السياسية بالمنطقة.

    من جانبه شدد رجل الأعمال سعيد الأحمري على ربط نجاح "دافوس الصحراء": "مستقبل الاستثمار" بالاتفاقات التي وقعتها السعودية مع شركات عالمية قاربت 200 مليار ريال، وأضاف أن نجاح المؤتمر رسخ عامود التنمية وسرع عجلة مسير التحول الوطني، وعزز مكانة الاقتصاد السعودي دوليا، ورد على مصدري شائعات مغرضة ضد الحكومة السعودية.

    ومن جانب أخر يرى المتخصص في قانون الاستثمار الدكتور محمد بن خالد الملحان، أن مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الثانية بداية نهاية الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وأن المبادرة جعلت السعودية مركز جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن عوائد مالية طائلة إقامة مشاريع استثمارية ناجحة في السعودية.

    وبين الدكتور الملحان: "رجال المال يؤمنون بتوفر الضمانات القانونية في السعودية التي ينشدها المستثمر الأجنبي لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية، إضافة إلى توفر مناخ استثماري يحفز ملاك رؤوس الأموال الأجنبية توقيع 25 مذكرة واتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 200مليار ريال بما يعادل 56.5 مليار دولار أمريكي في مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني 2018.

    منتدى دافوس الاقتصادي
    © REUTERS / Ruben Sprich
    منتدى دافوس العالمي: نرفض استخدام اسمنا بفعاليات لا علاقة لنا بها

    وبين أن هدف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار(دافوس الصحراء) جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات في إطار إصلاحات غرضها إنهاء اعتماد السعودية على صادرات النفط ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتركزت المبادرة بشكل رئيسي وأساسي على توفير منصة لحوار موضوعي بقيادة ما يزيد على 170 متحدثاً ينتمون إلى أكثر من 20 دولة من بينها السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية وألمانيا، بريطانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم، لبحث توجهات الاستثمارات العالمية الحالية على المدى الطويل بأكثر من 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية (التعليم، التصنيع، الخدمات، الترفيه، تكنولوجيا المعلومات، الفضاء، المالية والأسهم الخاصة، النقل، وغيرها)، بحيث يكون الهدف الأساسي هو استكشاف الفرص لتحقيق عائدات مستدامة طويلة المدى ذات أثر إيجابي ودائم.

    وقال الملحان: "ناقش مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية عددا من القضايا المهمة، من أبرزها دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية، بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم، كما ناقش قضايا متعددة تقع تحت عنوان اقتصاد المستقبل، في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والعملات المشفرة وغيرها".

    صندوق الاستثمار المباشر الروسي
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    رجال الأعمال الروس في "دافوس الصحراء" السعودي ويدعون شركاءهم

    من جانبه أكد الخبير الاقتصادي سالم الدوسري أهمية الاتفاقيات المبرمة على هامش المؤتمر، والمناقصات التي تم طرحها لمسارعة المشركات الكبرى للفوز بها، وإعلان مواعيد البدء والانتهاء من المشاريع المقرر العمل فيها، وأبرز ذلك طرح مناقصة لبناء جسر مع البحرين موازيا لجسر الملك فهد، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروع البحر الأحمر السياحي السعودي في 2019، وافتتاح المرحلة الأولى في 2022، إضافة إلى الإعلان عن استكمال تفاصيل صفقة شراء حصة في سابك خلال النصف الأول من 2019، وعزم السعودية جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030 وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة، إضافة إلى توقيع الحكومة السعودية صفقات قيمتها 4.4 مليار دولار لتطوير قطاعي الإسكان والإنشاءات، والإعلان عن تشغيل أول مطار في نيوم قبل نهاية 2018 وتسيير رحلات أسبوعية إليه مع مطلع عام 2019 لتسهيل عملية التنقل من وإلى نيوم، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في نيوم أحدها سيكون مطاراً دولياً على طراز عالمي، كذلك أعلن أن المدينة ستوفر دخل سنوي يقدر بنحو100مليار دولار.

    وكان المؤتمر قد اختتم فعالياته بمشاركة شخصيات سياسية بارزة، مثل: نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية إثيوبيا دمقه مكونن حسن، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وعلي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون، ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري. كذلك شخصيات اقتصادية بارزة، مثل: ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، وباتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ونايف الحجرف وزير المالية الكويتي، ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لبنك سامبا، ولبنى العليان، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وكين مويلس الرئيس التنفيذي لمويلس أند كومباني، وأندريه كوستين مدير بنك في تي بي، وأليخاندرو عجاج كذاك رؤساء شركات وبنوك، مثل: ترافيجورا لتجارة السلع الأولية، وتوتال وهيونداي، وبيكر هيوز، و تاس القابضة، موانئ دبي العالمية، وبنك الصين الدولي، وفيريتي، وشلمبرجير، وغيرها.

    محمد بن سلمان في مشروع نيوم
    © REUTERS / HANDOUT
    رواد الأعمال سيساعدون السعودية في إنشاء مدينة "نيوم"

    على مدى ثلاثة أيام أبرمت صفقات استثمارية على هامش المؤتمر، حظي اليوم الأول توقيع صفقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية، وتصدر اليوم الثاني موضوع الأسواق المالية فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث اجتمع نخبة من المستثمرين العالميين وأثروا الجلسات الحوارية بمشاركة آراءهم حول مستقبل الأسواق المالية وجمع الاستثمارات.

    وتحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن التطورات التنموية في الدول العربية، وقال: "الدول العربية شهدت تطورا كبيرا على مستوى اقتصادها في السنوات الماضية، والشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة خلال 5 سنوات قادمة"، مضيفا "هذه حربي التي أقودها ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأنا أرى الشرق الأوسط مثل أوروبا".

    وتميز اليوم الثالث بإعلان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف عن رغبة السعودية بالانضمام إلى الصندوق الروسي الصيني للاستثمار، وسيتم تغيير اسم الصندوق ليصبح الصندوق الروسي الصيني السعودي.

    انظر أيضا:

    منتدى دافوس العالمي: نرفض استخدام اسمنا بفعاليات لا علاقة لنا بها
    الحكومة النيوزيلندية: لن يحضر أي مسؤول نيوزيلندي "دافوس الصحراء" بالرياض
    رجال الأعمال الروس في "دافوس الصحراء" السعودي ويدعون شركاءهم
    شبكة إعلامية كبرى تنسحب من رعاية "دافوس الصحراء"... وتسعى لإجراء مقابلة مع محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية اليوم, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركو فعالية احتفالية بـ يوم الأموات في المكسيك، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من ترامب و"عصا فرعون" في عيد هالوين... إلى فينيسيا التي كادت أن تغرق - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك