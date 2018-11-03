آلاف الأقباط يشيعون ضحايا هجوم المنيا (صور)

استعد آلاف المشيعين الأقباط، اليوم السبت، لدفن ستة أفراد من العائلة نفسها، قتلوا على يد مسلحين، وهم في طريق عودتهم من تعميد طفل في دير بمحافظة المنيا المصرية.

ووفقا لوكالة "رويترز". فتح المسلحون النار، أمس الجمعة، على حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا، على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة، فقتلوا سبعة أشخاص وأصابوا 18 شخصا آخرين، بينهم أطفال.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مشيعون يحملون نعشًا خلال جنازة المسيحيين الأقباط الذين قتلوا في هجوم في المنيا

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم. وكان التنظيم وجماعات تابعة له قد أعلنوا المسؤولية عن عدة هجمات على الأقباط بمصر، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل 28 شخصا، في المنطقة نفسها، تقريبا في مايو/أيار 2017.





وتدفقت الحشود من داخل الكنيسة، وسط صراخ ونحيب وصلوات، برفقة ستة نعوش بيضاء.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مشيعون يحملون نعشًا خلال جنازة المسيحيين الأقباط الذين قتلوا في هجوم في المنيا

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء.. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وكتب الرئيس السيسي في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا:

أنعي ببالغ الحزن، الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة. هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء..".



