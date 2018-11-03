آلاف الأقباط يشيعون ضحايا هجوم المنيا (صور)

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء..
وكتب الرئيس السيسي في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا:
أنعي ببالغ الحزن، الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة. هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء..".
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