الحكومة الأردنية تعلق على دخول القافلة إلى مخيم الركبان السوري

اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، دخول مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان السوري، انتصارا للأردن، بعد سنة من المفاوضات حول إدخال المساعدات.

عمان — سبوتنيك. وقالت غنيمات في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الدخول من الجانب السوري، هذا عمليا انتصار كبير للأردن بعد سنة من المفوضات حول موضوع الركبان".

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS قافلة مساعدات إنسانية ستصل مخيم الركبان في سوريا خلال أيام

وصباح اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية أمنت الطريق أمام قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة للوصول من دمشق إلى مخيم الركبان على الحدود مع الأردن.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو: "قمنا من جانبنا بتنفيذ جميع المهام، بشأن ضمان أمن القافلة الإنسانية".

وتتألف القافلة من 100 سيارة، من شاحنات وسيارات إسعاف وسيارات مدرعة مرافقة، ويصل حجم المساعدات الإنسانية إلى نحو 450 طن من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن عملية إيصال المساعدات التي كانت مخططة في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشلت بسبب ظهور خطر الهجوم في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأمريكية. وقال إن الكارثة الإنسانية في منطقة التنف السورية يغذيها الجانب الأمريكي بشكل متعمد بهدف إبقائها مصدرا دائما لتجنيد اللاجئين الموجودين في الركبان وضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة.