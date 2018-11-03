ماذا يفعل أمير قطر السابق والشيخة موزة في السودان (صورة)

قامت الشيخة موزة، وزوجها أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الجمعة، بزيارة إلى السودان.

وقدمت الشيخة موزة وأمير قطر السابق، التعازي في وفاة الرئيس السوداني السابق المشير عبدالرحمن سوار الذهب، كما التقيا خلال زيارتهما، بالرئيس السوداني عمر حسن البشير وحرمه.

وشاركت الشيخة موزة صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" من زيارتها للسودان.

وتسلم الراحل سوار الذهب، السلطة في السودان، في أبريل/نيسان عام 1985، وشغل المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.

وأبعد سوار الذهب عن الخدمة في عام 1972، وتم إرساله إلى قطر، وهناك عمل، كمستشار عسكري للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حاكم قطر، وقام بعمل أول فرز للأرقام العسكرية وحدد أرقاما للشرطة منفصلة، وقام باستبدال الزي العسكري، وأصبح في عهده الجيش منفصل عن الشرطة، وأسس شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية.