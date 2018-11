ماذا يفعل أمير قطر السابق والشيخة موزة في السودان (صورة)

View this post on Instagram

صاحبا السمو يقدمان التعازي بوفاة الرئيس السوداني السابق المشير عبدالرحمن سوار الذهب. كما التقى سموهما خلال زيارتهما، بفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وحرمه.. Their Highnesses paid their condolences on the passing of former President of Sudan, Field Marshal Abdel Rahman Suwar al-Dahab. During their visit in Sudan, they also met with the President of Sudan, Omar Hassan al-Bashir, and his wife.. #قطر #السودان #Qatar #Sudan

