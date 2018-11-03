بالصور... كيف استقبل الملك سلمان عاهل البحرين

وأقام الملك سلمان، مأدبة غداء تكريما لملك البحرين، بحضور الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد آخر من الأمراء.

​وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر المباحثات، صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر المباحثات من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين, تناولت استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.https://t.co/EVIUYnpp7g#واس pic.twitter.com/e7LhKjiQBv — واس (@spagov) November 3, 2018

​وأكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى وصوله الرياض اليوم السبت، على تضامن بلاده الكامل ومساندتها للسعودية، ضد، ما أسماها بـ"الحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية"، التي تتعرض لها السعودية، في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الفائت.