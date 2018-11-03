الجيش اليمني يتقدم 40 كيلومترا في معقل جماعة "أنصار الله" بمحافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، تحقيق تقدم ميداني في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وبات على مقربة من مسقط رأس مؤسس الجماعة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم السبت، عن قائد لواء العروبة العميد عبد الكريم السدعي قوله إن "قوات الجيش المرابطة في جبهة الملاحيظ تقدمت أكثر من 40 كيلو مترا باتجاه قمة جبل مران، وتجاوزت أكثر من 20 قرية بوديانها وجبالها وسهولها، ورفعت علم الجمهورية في كل قمة جبل وصلت إليها".

وأضاف العميد السدعي: "ستحاور قوات الجيش الوطني، مليشيا الحوثي الانقلابية بطريقتها الخاصة على الأرض، وطلائع القوات أصبحت الآن مطلة على مثلث مران أبرز مواقع المليشيا في وادي خلب".

وأكد أن "قوات الجيش ستصل إلى ضريح مؤسس جماعة الحوثيين حسين الحوثي، ومنزل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، وسترفع علم الجمهورية في أعلى قمة جبل مران في القريب العاجل".

كان الجيش اليمني أعلن أمس الجمعة، انطلاق عملية عسكرية هي الأولى من نوعها في محافظة صعدة منذ بدء الحرب، تشمل مديريات حيدان ومران وشدا والظاهر ومنطقتي الملاحيظ وضحيان، تنفذها أكثر من عشرة ألوية بقيادة لواء العروبة في 11 محورا.

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.