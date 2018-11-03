السيسي يؤكد لعباس تمسك مصر بـ"حل الدولتين" ودفع المصالحة الفلسطينية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لنظيره الفلسطيني، محمود عباس، على تمسك مصر بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، مع استمرار دعم القاهرة لجهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت بوابة "الأهرام" الحكومية المصرية، نقلا عن الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قوله إن السيسي، خلال استقباله عباس بمنتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، "قد شدد على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، بالإضافة إلى "دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصف والجهود، الأمر الذي يساعد على مواجهة التحديات الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام المنشود".



© REUTERS / Handout رسالة من ملك السعودية إلى الرئيس السيسي