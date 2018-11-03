قوات بريطانية تختتم تدريبات عسكرية واسعة على أرض سلطنة عمان

شهد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، بدر بن سعود البوسعيدي، في محوت بوسط البلاد، اليوم السبت، ختام فعاليات التمرينين العسكريين "الشموخ 2" و"السيف السريع 3"، والذين جريا على أرض سلطنة عمان، بمشاركة قوات عمانية وبريطانية.

وقال البوسعيدي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية: "دقة التخطيط والتنظيم والتنفيذ الذي شهده البيان العملي الختامي لتمريني الشموخ 2، والسيف السريع 3، يدعو إلى الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه قوات السلطان المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى من تأهيل وتدريب يتسم بالمهارات العالية".

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وأشاد البوسعيدي بالبيان الختامي للتمرينين، وبالقدرات العالية التي تتمتع بها قوات السلطان المسلحة من قدرات عسكرية في التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة، لا سيما في العمليات المشتركة الموحدة، خاصة بوجود القوات المسلحة الملكية البريطانية.

وأشار البوسعيدي إلى أن إقامة وتنفيذ التمرين الوطني "الشموخ 2"، بمشاركة كافة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بالسلطنة، والتمرين المشترك "السيف السريع 3"، بمشاركة القوات البريطانية، "يعد خطوة مهمة في الطريق الصحيح للارتقاء بالقدرات الوطنية على كافة المستويات لمواجهة التحديات التي قد تواجهها أثناء الحالات الاستثنائية والطارئة، في مختلف الظروف والأوقات".

وانطلقت في سلطنة عمان، مطلع الشهر الماضي، فعاليات التمرين الوطني "الشموخ 2"، والذي تنفذه قوات السلطان المسلحة، إضافة إلى باقي دوائر وزارة الدفاع العمانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بمشاركة أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة.

وشاركت القوات المسلحة البريطانية، مع نظيرتها العمانية في فعاليات التمرين العسكري المشترك "السيف السريع 3"، التي تلت فعاليات التمرين "الشموخ 2" مباشرة؛ ووصل عدد القوات البريطانية المشاركة إلى أكثر من 5500 جندياً.