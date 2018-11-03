الجيش المصري: المقاتلة روسية الصنع "ميغ 29M" سقطت لخلل فني

© Sputnik . Mikhail Syritsa سقوط طائرة حربية روسية الصنع "ميغ 29M" في مصر

وكانت أكدت شركة الطائرات الروسية المتحدة ، اليوم السبت، سقوط طائرة حربية روسية من نوع "ميغ 29 إم" في مصر أثناء طلعة تدريبية.

​وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لدينا معلومات أولية عن حادثة سقوط المقاتلة من طراز "ميغ-29 إم" التابعة للقوات الجوية المصرية، وسيتم إرسال أخصائيون قريبا إلى مصر للمساعدة في التحقيق في ظروف الحادثة".

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "كوميرسانت" عن سقوط طائرة من نوع "ميغ-29-إم/إم2" التي تم تسليمها لمصر كجزء من عقد تجاري، ووقتها تمكن الطيار من النجاة.

والجدير بالذكر أن طائرة "ميغ-29" الروسية الصنع، هي مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية في زمن الاتحاد السوفياتي، وظهرت "ميغ-29" في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويا، وقامت "ميغ-29" بأول طيران تجريبي لها، يوم 6 تشرين أول/أكتوبر 1976، ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي، في منتصف الثمانينات، وتحديدا في العام 1983، من بعدها تم تصديرها إلى العديد من الدول النامية، إضافة إلى دول حلف وارسو، وما زالت تخدم حالياً ضمن القوات الجوية الروسية، وضمن القوات الجوية للعديد من الدول الأخرى، حتى يومنا هذا.