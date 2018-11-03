مقتل 15 مدنياً بقصف للتحالف الأمريكي على ريف دير الزور شرقي سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساء اليوم السبت بمقتل 15 مدنيا بقصف نفذه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على محافظة دير الزور شرقي سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية، بـ "استشهاد 15 مدنياً نتيجة عدوان طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

© AP Photo / French Army سانا: التحالف الدولي يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض بلدة هجين في ريف دير الزور

ونقلت " سانا " عن مصادر أهلية وإعلامية في دير الزور أن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ عمليات قصف هي الأعنف منذ شهور على الأحياء السكنية في مدينة هجين شرق مدينة دير الزور بنحو 110 كم ما أسفر عن استشهاد 15 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء كانوا موجودين في المنازل القريبة من مسجد خالد بن الوليد في المدينة وجرح آخرين".

وكان التحالف الأمريكي قصف في 29 من الشهر الماضي عدة مناطق في مدينة هجين بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وذلك بعد أيام قليلة على قيام طائرات التحالف باستهدف مدينة هجين بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا كما نفذت مقاتلتان تابعتان للطيران الأمريكي في الـ 8 من الشهر الماضي غارات على بلدة هجين باستخدام ذخائر فوسفورية مشتعلة بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.