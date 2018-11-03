"السورية للطيران" تعلق على أنباء عن إجراءات تجميد عراقية

وبحسب "الوطن أون لاين" فقد نفى المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية طلال عبد الكريم صحة ما يشاع عن منع هبوط السورية للطيران وأجنحة الشام في المطارات العراقية، مؤكداً أنه لا أرصدة مالية للسورية في العراق يمكن الحجز عليها.
وأكد المسؤول السوري أنه لا توجد أرصدة مالية للمؤسسة السورية للطيران في العراق، وأضاف المدير العام أن رحلات السورية مستمرة حتى يوم أمس حيث نزلت في بغداد والنجف الأشرف ولا توجد أي مشكلة، وكذلك الحال بالنسبة لأجنحة الشام استمرت في رحلاتها إلى العراق وفق مواعيد وبرامج رحلاتها المعتادة.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت، منذ بعض الوقت، صورا لقرارات تحدثت فيها عن قيام العراق بتجميد أرصدة أجنحة الشام السورية والشركة السورية للطيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية.
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