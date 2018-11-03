"السورية للطيران" تعلق على أنباء عن إجراءات تجميد عراقية

رد مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية طلال عبد الكريم على أنباء تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام العراق بتجميد أموال شركة "أجنحة" السورية للطيران ومؤسسة الطيران السورية، وقال إنه لم يسمع بهذا الخبر وأن الطيران السوري مستمر بالهبوط في العراق.

وبحسب "الوطن أون لاين" فقد نفى المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية طلال عبد الكريم صحة ما يشاع عن منع هبوط السورية للطيران وأجنحة الشام في المطارات العراقية، مؤكداً أنه لا أرصدة مالية للسورية في العراق يمكن الحجز عليها.

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وأكد عبد الكريم أنه لم يسمع بهذا الخبر إلا من مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تقتضي الأصول أنه في حال إذا كان هناك مثل هذا القرار فيتم إبلاغه للسفارة السورية في بغداد وتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية في سوريا ومنها الخارجية السورية ووزارة النقل، لكن أي من ذلك لم يحدث.

وأكد المسؤول السوري أنه لا توجد أرصدة مالية للمؤسسة السورية للطيران في العراق، وأضاف المدير العام أن رحلات السورية مستمرة حتى يوم أمس حيث نزلت في بغداد والنجف الأشرف ولا توجد أي مشكلة، وكذلك الحال بالنسبة لأجنحة الشام استمرت في رحلاتها إلى العراق وفق مواعيد وبرامج رحلاتها المعتادة.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت، منذ بعض الوقت، صورا لقرارات تحدثت فيها عن قيام العراق بتجميد أرصدة أجنحة الشام السورية والشركة السورية للطيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية.