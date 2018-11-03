"أنصار الله": مقتل وإصابة 269 من قوات التحالف والحكومة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، أنها قتلت وجرحت العشرات من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والقوات الحكومية اليمنية بعد صد زحف لهم بمدينة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة —سبوتنيك. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش في صنعاء، العميد يحيى سريع، إحباط كافة محاولات قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة التسلل في محافظة الحديدة غرب اليمن رغم التغطية والإسناد البحري والجوي.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن: اجتماع عسكري لاستكمال تحرير البلاد

وقال العميد سريع في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله إن "113 من قوات التحالف والقوات الحكومية المشتركة قتلوا فيما أصيب 156 آخرين بينهم قيادات، وتم تدمير 69 مدرعة وآلية عسكرية مختلفة، خلال التصدي لمحاولات زحفهم على جبهتي كيلو 16 ومطار الحديدة خلال الـ 48 الساعة الماضية.

وأوضح متحدث الجيش الموالي لجماعة أنصار الله، أن "قوات التحالف والقوات المشتركة حاولت الزحف بقوام ثلاثة ألوية عسكرية بالإضافة إلى مجاميع العميد طارق محمد عبدالله صالح منذ صباح أمس الجمعة وحتى اليوم على محورين، الأول باتجاه كيلو 16 من اتجاهين، والثاني من غرب مطار الحديدة، إلا أن مسلحي "أنصار الله" والعسكريين الموالين لهم كانوا لها بالمرصاد وأفشلوا كل محاولاتها المسنودة بغطاء جوي كبير من مختلف أنواع الطائرات وكبدوها خسائر كبيرة".

وأكد العميد سريع أن "حصيلة أمس الجمعة كانت 70 قتيلا من قوات التحالف والقوات المشتركة و101 مصاب وتدمير 28 آلية ومدرعة في اتجاه كيلو 16 ، في حين سقط 12 قتيلا و15 مصابا منها وتم إعطاب ثلاث مدرعات وآلية في اتجاه المطار، فيما تكبدت اليوم 31 قتيلا منهم 8 سودانيين و40 مصابا وتدمير 14 آلية ومدرعة".

ولفت العميد سريع إلى أن هذه الإحصائيات أولية والتي وصلت المستشفى الجمهوري في عدن، حيث هناك العشرات من الجثث والمصابين في مستشفيات المخا والخوخة وفي أرض المعركة لم تنتشل بعد.

تقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.