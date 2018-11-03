السعودية تحذر وتصدر تنبيها جديدا

وقالت شؤون الأرصاد، إن هناك استمرار لهطول الأمطار الرعدية المتوسطة والتى تتحول إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة، مما يؤدى إلى جريان السيول، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم ، تنبيها متقدما "لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل رابغ، وجدة، وثول، وذهبان، والليث، والشعيبة، وخليص، وعسفان، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة من يوم غد الأحد.