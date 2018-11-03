قرار جديد من الملك سلمان

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قرارا جديدا بشأن الأجانب المقيمين على أراضيها.

ويسمح القرار الجديد للملك سلمان، بتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ما يسمح للمستثمرين غير السعوديين بتملك المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وقصر المرسوم الملكي الجديد ملكية العيادات الطبية الخاصة والإشراف عليها على الأطباء السعوديين المختصين بطبيعة عملها، والمتفرغين تفرغا كاملا لها.