قرار جديد من الملك سلمان

ويسمح القرار الجديد للملك سلمان، بتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ما يسمح للمستثمرين غير السعوديين بتملك المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، حسب صحيفة الوطن السعودية.
السماح للأجانب بتملك المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة#صحيفة_الوطنhttps://t.co/56TN7iHWqD pic.twitter.com/wQolcFoBg1— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) November 3, 2018
وقصر المرسوم الملكي الجديد ملكية العيادات الطبية الخاصة والإشراف عليها على الأطباء السعوديين المختصين بطبيعة عملها، والمتفرغين تفرغا كاملا لها.
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