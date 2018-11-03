الجيش اليمني يستعيد مواقع بمحافظة حجة ويكبد "الحوثيين" خسائر بشرية

سيطرت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن قواته "أحكمت السيطرة على أجزاء واسعة في وادي بن عبد الله وصولا إلى قرية الظبرتين بمديرية حرض شمال غربي حجة، اثر عملية هجومية على مواقع الميليشيا، أعقبتها معارك ضارية".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله": مقتل وإصابة 269 من قوات التحالف والحكومة

وأكد موقع الجيش "تكبد الميليشيا عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها إثر المعارك".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، السيطرة على وادي وفج حرض وعدد من القرى المجاورة لها في مدينة حرض، وتعزيز سيطرتها على خطوط إمداد مسلحي "أنصار الله" القادمة من محافظة صعدة إلى شرق مدينة حرض.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.