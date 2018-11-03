الحكومة السودانية توافق على وساطة سلفا كير في الصراع مع المتمردين

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، أنها وافقت على وساطة رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لإيجاد حل للصراع بين القوات الحكومية السودانية وقوات الحركة الشعبية- قطاع الشمال، بمناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمستمرة منذ العام 2011.

الخرطوم — سبوتنيك. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم السبت، أن" حكومة السودان، وافقت على وساطة رئيس حكومة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، للدفع بعملية السلام في المنطقتين، جنوب كردفان و النيل الأزرق"، مشيرة أن" الحكومة أبدت عدم ممانعتها لجهود الرئيس كير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة".

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية تصريح لمساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، اليوم السبت، قائلا" السلام والاستقرار في المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان هدف استراتيجي للحكومة"، مؤكدا" التزام الوفد الحكومي بإجراء مفاوضات سياسية متزامنة مع قضية المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية".

وأضاف إبراهيم أن "حكومة السودان أمنت على رؤية الرئيس سلفاكير حول ضرورة وجود جيش وطني واحد، لضمان عدم تكرار التجربة — الجنوب سودانية — وأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار العلاقة بين السودانيين".

وكان إبراهيم، وهو كبير مفاوضي حكومة الخرطوم، قد أجرى زيارة خاطفة إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، والتقى بالرئيس سلفا كير ميارديت.

وأبان إبراهيم أن وفدا حكوميا أجرى مباحثات غير رسمية مع وفدا الحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح (عبد العزيز الحلو) بمدنية جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، كانت برعاية رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو مبيكي.

وأشارت وكالة السودانية إلى أن وفد حركة الشعبية المتمردة، بقيادة عبد العزيز الحلو، رفض في محادثات جوهانسبرغ كافة المرجعيات التفاوضية التي تم التفاوض عليها في (18) جولة محادثات سابقة، بما فيها المرجعيات الخاصة بقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي الخاصة بالسلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

واندلعت مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني الحكومي وقوات تابعة للحركة الشعبية- قطاع الشمال، والتي رفضت تسليم أسلحتها وفك اندماجها من قوات الجيش الشعبي لحكومة جنوب السودان منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011.