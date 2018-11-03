اليمن... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني غرب صعدة

تجددت المواجهات، اليوم السبت، بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الرئيس هادي نفذت زحفاً واسعاً باتجاه جبل تويلق في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" تصدوا للزحف الذي سانده طيران التحالف ومروحياته، عقب مواجهات استمرت ساعات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي بينهم قيادات ميدانية.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن: اجتماع عسكري لاستكمال تحرير البلاد

في سياق متصل، شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية 8 غارات على مديرية شدا غرب صعدة، بالتزامن مع استهداف الجيش السعودي مديريتي شدا ورازح بنحو 230 صاروخاً وقذيفة، ألحقت أضراراً مادية واسعة.

وكان الجيش اليمني أعلن، أمس الجمعة، انطلاق عملية عسكرية هي الأولى من نوعها في محافظة صعدة منذ بدء الحرب، تشمل مديريات حيدان ومران وشدا والظاهر ومنطقتي الملاحيظ وضحيان، تنفذها أكثر من عشرة ألوية بقيادة لواء العروبة في 11 محوراً.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.