السودان يسعى لخفض أسعار الخبز

وأكدت وزارة المالية السودانية، أنها زادت من دعم الطحين بنسبة 40 %، بعد أن أدى خفض الدعم هذا العام إلى ارتفاع أسعار الخبز مما أثار احتجاجات، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستنفق 35 مليون جنيه سوداني "737 ألف دولار" يوميا بدل من 25 مليونا.
#وزارة_المالية السودانية: السودان يزيد #دعم_الطحين إلى 350 جنيهًا لكل 50 كيلوجرامًا.— فرسان للأخبار (@Fnews_arabic) November 3, 2018
.
.#السودان #الدعم #السودانية #أسعار_الخبز #فرسان_للأخبار pic.twitter.com/KBXFguNVZG
وأثار قرار خفض دعم الخبز هذا العام، احتجاجات في البلاد بعد أن تضاعفت أسعاره.
وارتفع التضخم ليسجل 66 % في أول أغسطس/آب، كأحد أعلى المعدلات على مستوى العالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)