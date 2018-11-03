السودان يسعى لخفض أسعار الخبز

أعلن السودان إنه يسعى إلى خفض أسعار الخبز.

وأكدت وزارة المالية السودانية، أنها زادت من دعم الطحين بنسبة 40 %، بعد أن أدى خفض الدعم هذا العام إلى ارتفاع أسعار الخبز مما أثار احتجاجات، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستنفق 35 مليون جنيه سوداني "737 ألف دولار" يوميا بدل من 25 مليونا.

وأثار قرار خفض دعم الخبز هذا العام، احتجاجات في البلاد بعد أن تضاعفت أسعاره.

وارتفع التضخم ليسجل 66 % في أول أغسطس/آب، كأحد أعلى المعدلات على مستوى العالم.