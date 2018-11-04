الظهور الأول لشقيق الوليد بن طلال بعد الإفراج عنه (صور)

أفرجت السلطات السعودية عن الأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الملياردي السعودي الوليد بن طلال، بعد اعتقال دام قرابة عام.

وقالت وكالة وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "أقرباء للأمير خالد أكدوا على "تويتر" أنه قد تم الإفراج عنه، ونشروا صورا له مع نجله الذي دخل في غيبوبة منذ سنوات".

وكتبت الأميرة ريم بنت الوليد على تويتر "الحمد لله على سلامتك"، ونشرت صورا للأمير المفرج عنه مع أقارب له. ولم تقدم الحكومة السعودية أي تفسير علني لاعتقاله أو شروط الإفراج عنه.

الحمدلله على سلامتك❤️ pic.twitter.com/drFWupyKQy — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) November 2, 2018

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمير خالد احتجز 11 شهرا بسبب انتقاده أكبر حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار حملة على الفساد.

وكما حدث مع الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى اعتقاله في الحملة تلك، قامت السلطات بعد ذلك بترتيبات مالية مع معظم المعتقلين الآخرين في مقابل الإفراج عنهم.

وتأتي عملية الإفراج عن الأمير خالد بن طلال، في وقت تواجه المملكة ضغوطا دولية مكثفة على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.