قائد الحرس الثوري الإيراني: المشروع الأمريكي لإيجاد "داعش" في سوريا "فشل"

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن الولايات المتحدة حظيت بهزائم متعددة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها فشلت في إيجاد تنظيم في المنطقة.

طهران — سبوتنيك. وقال جعفري في كلمة اليوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" إن "الولايات المتحدة هزمت بشكل كبير في سوريا وفشل مشروعها بإيجاد تنظيم داعش هناك".

© AP Photo / إيران: لن نسمح لترامب بتحقيق أهدافه

مضيفا "العالم بأكمله شهد هزائم أمريكا المتكررة أمام إيران "، مؤكدا "سنتجاوز الخطر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتبارا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.