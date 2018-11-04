آخر تصريح للأمير أحمد بن عبد العزيز قبل عودته للسعودية

برزت تصريحات للأمير، أحمد بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، وعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حول الحرب في اليمن في معرض رده على معارضين في العاصمة البريطانية، لندن، والتي انتشرت بشكل واسع قبل أشهر قليلة من عودته للمملكة.

وتداول نشطاء حينها مقاطع فيديو، تظهر الأمير السعودي ومعرض إجابته على معارضين، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي قال فيها إنه يتمنى أن تتوقف الحرب في اليمن "اليوم قبل باكر".

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقول للمعارضين بعد ماهتف بالقول" يسقط آل سعود"رد الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالقول "آل سعود ايش دخلهم بهذا الهتاف لاناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث"، وقال يجب توجه هذا الكلام للمسؤولين الحاليين "الملك ولي العهده" وتمنى بان تنتهي حرب #اليمن pic.twitter.com/dCUe7LVY7O — علي بن ثامر (@alibinthamer) September 3, 2018

وفي الوقت الذي اعتبر فيه نشطاء أن تصريحات الأمير السعودي "انتقاد لسياسة بلاده"، نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا على لسانه، جاء فيه: "صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود صرح أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

فيديو | سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك. pic.twitter.com/w8xBOOerBN — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) September 4, 2018

بدوره، قلل غريغوري غوز، الخبير بالشؤون السعودية في جامعة أي أند أم في تكساس، من أهمية هذه الخطوة لافتين إلى احتمال أنها تندرج ضمن جهود "لدمج شخصيات من العائلة المالكة في مراكز صنع القرار".