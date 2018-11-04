يضم 8 دول عربية... تدريب عسكري مشترك يبدأ في مصر

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التدريب العسكري المشترك بين 8 دول عربية "درع العرب - 1" في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

وقال بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، "انطلقت فعاليات التدريب المشترك درع العرب 1 والذي يستمر حتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط".

وأوضح البيان أنه "اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية".

وأعلن المتحدث أن "المراحل الأولى للتدريب تتضمن اصطفاف للقوات المشاركة بالتدريب، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم المعلوماتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة. ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال".

وأضاف المتحدث "تم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية، حيث ألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب درع العرب 1 يعد واحد من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربي وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة والتي تؤدى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشارك"، مشيرا إلى أن "تدريب درع العرب 1 يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجرى على أرض مصر".

وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، ومقرها مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، وقد افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز 2016.