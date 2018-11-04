القضاء البحريني يصدر حكما بالسجن المؤبد على المعارض علي سلمان... والسبب قطر

أصدرت ​محكمة الاستئناف​ في ​البحرين​، اليوم الأحد، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمها بالسجن المؤبد​ ضد الأمين العام لجمعية الوفاق​ الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن "محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه".

© Sputnik . Edward Peskov محامي بحريني: محاكمة الشيخ علي سلمان سياسية بامتياز

وكانت المحاكم البحرينية قد أصدرت حكما بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديان الشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الأسود من تهمة القيام بأعمال عدائية داخل البحرين ، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد، لكن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة، وأصدرت اليوم الحكم في الطعن بالسجن المؤبد.

وكان زعيم المعارضة، قد أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو/ تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة التحريض على "بعض طائفة من الناس" وإهانة وزارة الداخلية.