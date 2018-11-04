أمير قطر يصدر أمرا عاجلا بتعديل في تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمر أميريا بتعديل في مجلس وزارء البلاد اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمرا أميريا رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

كما أصدر أمير قطر الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل.

وأيضا صدر الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.

وكذلك صدر أمر أميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة.

وصدر أمر أميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأيضا صدر الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء.

كما عهد إلى الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه، وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أمرا أميريا آخر يحمل رقم /5/ لسنة 2018 بتعيين الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيسا لمحكمة التمييز، وقد أدى سعادته اليمين القانونية أمام الأمير، وبذلك يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام القانون وحضر مراسم أداء اليمين نائب الأمير.

واختتمت الأوامر الأميرية بإصدار أمير قطر الأمر الأميري رقم /6/ لسنة 2018 بتعيين السيد مسعود بن محمد العامري مستشارا بمكتب نائب الأمير، وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره.

وأدى الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 اليمين القانونية أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري وحضر مراسم أداء اليمين نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.