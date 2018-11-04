إصابة 5 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي وزارة شؤون القدس

أصيب خمسة فلسطينيين بالاختناق وبكسور جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت، اليوم الأحد، مقر محافظة ووزارة شؤون القدس في بلدة الرام المتاخمة للمدينة.

رام الله — سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب "أصيب خمسة مواطنين عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالغاز السام وبالعصي والهراوات أثناء اقتحام قوات الاحتلال مقر محافظة ووزارة شؤون القدس في ضاحية الرام شمال القدس".

© AFP 2018 / Said Khatib مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 110 آخرين من بينهم 50 إصابة بالرصاص الحي في غزة

وقال أحد شهود العيان لوكالة "سبوتنيك" اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي محافظة ووزارة شؤون القدس بعد أن حاصرت المبنى ودخلت إلى المكاتب واعتدت على الموظفين وبدأت بإطلاق الغاز المدمع ما سبب حالات اختناق فضلا عن اعتداءها بالضرب على العاملين قبل أن تنسحب من المكان".

يذكر أن محافظ القدس عدنان غيث جرى اعتقاله مرتين من قبل السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين وقد وجهت له تهم من بينها القيام بأعمال مخالفة في الضفة الغربية والقدس وقد جرى إطلاق سراحه.