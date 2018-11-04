عادل عبد المهدي يتخذ قرارا بشأن العبادي و20 وزيرا

أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية الجديد، عادل عبد المهدي، صدور قرار من الأخير بإحالة سلفه حيدر العبادي وعشرين وزيرا سابقا للتقاعد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، جاء ذلك في أمر ديواني أصدره عبد المهدي بعد تسلمه منصبه رسميا خلفا للعبادي في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

© REUTERS / AKO RASHEED برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة العراق الجديدة

وأطلعت "سبوتنيك" على الأمر الديواني الذي نشر اليوم الأحد، وجاء فيه أنه "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة العراقية واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا.. إحالة " حيدر العبادي وحكومته إلى التقاعد بدء من تاريخ 25/10/2018".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أدى، مؤخرا اليمين الدستورية أمام البرلمان. وقال مصدر برلماني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عادل عبد المهدي أدى اليمين مع 14 وزيرا [من أصل 22 وزيرا] نالوا ثقة البرلمان".