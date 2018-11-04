"مقاطعة أمازون" يجذب اهتمام السعوديين

دشن عدد من المغردين السعوديين، اليوم الأحد، عبر موقع "تويتر"، هجوما حادا على موقع الشراء الإلكتروني الأمريكي "أمازون".

ودشن سعوديون حملة لمقاطعة "أمازون"، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_أمازون"، الذي احتل المركز الثاني مباشرة، في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع التغريدات الشهير، بـ 11 ألف تغريدة.

ويرجع سبب مطالبة سعوديين بمقاطعة "أمازون" لأنه مالك، جيف بيزوس، يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي تعتبر من أبرز وسائل الهجوم على السعودية، بعد الإعلان عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

للمعلومية ترا عنده حصة في تويتر كمان #مقاطعة_امازون pic.twitter.com/dPvl6slXLs — محمد الشنبري 🥥 (@MDAlshanbari) November 3, 2018

​وكتب مغرد: "مالك أمازون هو من يمتلك الواشنطن بوست التي تعتبر الذراع الاعلامي الأبرز في الهجوم على السعوديه ولها علاقات قويه مع تركيا التي زرعت جمال خاشقجي فيها والآن بعد موته أردوغان بنفسه يكتب فيها ضد المملكة وضد قيادتها أردوغان أصبح يتحدث على المكشوف حول نواياه حول الحرمين".

#مقاطعة_امازون

مالك امازون هو من يمتلك الواشنطن بوست التي تعتبر الذراع الاعلامي الابرز في الهجوم على السعوديه ولها علاقات قويه مع تركيا التي زرعت جمال خاشقجي فيها والان بعد موته اردوغان بنفسه يكتب فيها ضد المملكة وضد قيادتها

اردوغان اصبح يتحدث على المكشوف حول نواياه حول الحرمين — ابراهيم بن عطالله MBS (@ibharbi) November 3, 2018

​وقال مغرد آخر: "تم حذف أمازون وسوق.كوم بالاتفاق مع جميع أفراد العائلة يا كثر أسواقنا أحلا وأشرف ألف مرة من أمازون دام عزك يا وطن".

تم حذف امازون وسوق كوم بالاتفاق مع جميع أفراد العائله ياكثر أسواقنا احلا وأشرف ألف مرة من أمازون

دام عزك ياوطن💙

#مقاطعة_امازون pic.twitter.com/5fMwiLUrbW — aadeelnaaseer (@adeelnaaseeer) November 3, 2018

​وكتب مغرد آخر: "مالك صحيفة الواشنطن بوست هو نفسه مالك شركة أمازون الذي اساء للسعودية كثيرا بالأسابيع الماضية ويجب علينا كمواطنين مقاطعة وإفلاس الشركات المسيئة لنا".

#مقاطعه_امازون

مالك صحيفة الواشنطن بوست هو نفسه مالك شركة أمازون الذي اساء للسعودية كثيرا بالاسابيع الماضية ويجب علينا كمواطنين مقاطعة وافلاس الشركات المسيئة لنا pic.twitter.com/yzJF7WFE9J — شلاخ الليبرالي (@_A_H_M_H_) November 3, 2018

​وطالب ذلك المغرد: "أرجوكم.. توقفوا عن شراء من أمازون ولو مدة شهر فقط كي يحسبو حساب أن هناك شعب لا يرضي على بلاده حتى لو كلمة نقد بسيطه أرجوكم..ثم أرجوكم".

ارجوك….

توقفو عن شراء من امازون ولو مدة شهر فقط كي يحسبو حساب ان هناك شعب لا يرضي على بلاده حتى لو كلمة نقد بسيطه ارجوكم..ثم ارجوكم



#مقاطعه_امازون pic.twitter.com/3WwWkcPtgj — دائماً مُتَفائِل (@a7madcom77) November 3, 2018

وتأتي مطالب سعوديين بمقاطعة "أمازون"، ​تزامنا مع انخفاض ثروة مؤسس الشركة جيف بيزوس، على مدار اليومين الماضيين بعد تراجع سهم "أمازون"، ليتقلص الفارق بينه وبين بيل غيتس، صاحب المركز الثاني، بحسب قائمة "بلومبرغ" لمليارديرات العالم.

وفقد بيزوس قرابة 19.2 مليار دولار خلال الجلستين الماضيتين، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، في ظل موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية بسبب مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية.