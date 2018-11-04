الداخلية المصرية: مقتل 19 إرهابيا من الخلية المنفذة للهجوم على أقباط المنيا

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "قوات الشرطة قتلت 19 عنصرا إرهابيا من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل سبعة أقباط وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة الماضي".

وأضافت الوزارة، أن "المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا". ولم يذكر البيان إلى أي جماعة متشددة ينتمي هؤلاء.

© Photo / المركز الإعلامي للداخلية المصرية موقع اختباء الإرهابيين في محافظة المنيا المصرية

© Photo / المركز الإعلامي للداخلية المصرية موقع اختباء الإرهابيين في محافظة المنيا المصرية

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.