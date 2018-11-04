أمر إداري هام لقيادة الجيش السوري حول الاحتفاظ والاستدعاء لخدمة العلم

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يتعلق بالاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر الدورة 247 وما قبلها، والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ في صفوف الجيش.

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية اليوم الأحد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر الدورة 247 وما قبلها والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ الأول من تموز/ أغسطس الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية.

ويشمل قرار إنهاء الاحتفاظ بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش، الضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى التاريخ المذكور سابقا، وذلك ابتداء من تاريخ بعد غد الثلاثاء، 6 تشرين الثاني 2018.

© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым رسميا... بشار الأسد يعفو عن "الفارين من الجيش"

واستبعد قرار القيادة من هذا الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر قبل أيام مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا إن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس الأسد يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

وحول ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريح المحتفظ بهم قال محلا: إن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس مؤكداً أنه عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة.